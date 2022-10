Ο Ντιέγκο Σιμεόνε που ανέλαβε την Ατλέτικο το 2011 φαίνεται να θέλει να παραμείνει στον πάγκο της αφού δεν φαντάζεται τον εαυτό του να προπονεί άλλη ομάδα.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο γίνεται όλο και πιο σπάνιο, να βλέπεις έναν δεσμό σαν αυτόν που ενώνει τον Ντιέγκο Πάμπλο Σιμεόνε και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Έφτασε στους «ροχιμπλάνκος» το μακρινό πλέον 2011 μετά από σύντομη εμπειρία στην Αργεντινή και στη Serie A με την Κατάνια και έχει αφήσει το στίγμα του στην Ατλέτι.

Μετά από 11 χρόνια, το πάθος φαίνεται να μην έχει ξεθωριάσει ακόμη, με τον Αργεντινό τεχνικό που δείχνει διατεθειμένος να παρατείνει για πολύ καιρό την παραμονή του στην ισπανική πρωτεύουσα.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα του Champions League με αντίπαλο την Κλαμπ Μπριζ ανέφερε σχετικά: «Δεν με βλέπω πουθενά αλλού στο μέλλον εκτός από εδώ, στην Ατλέτικο Μαδρίτης»

