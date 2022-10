Αξιέπαινη κίνηση από την Κοπεγχάγη, η οποία προσκάλεσε στο γήπεδο οπαδό της Σίτι που πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση για να παρακολουθήσει από κοντά το ματς με τους Πολίτες.

Ένα θερμό χειροκρότημα κέρδισε από τον φίλαθλο κόσμο η Κοπεγχάγη, η οποία πήρε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει στο γήπεδο για το ματς κόντρα στη Σίτι έναν νεαρό οπαδό των Άγγλων που πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Ο ίδιος είχε απευθύνει έκκληση σε όποιον μπορούσε να τον βοηθήσει να βρει εισιτήριο για την αναμέτρηση, θεωρώντας πως ίσως είναι είναι η τελευταία του ευκαιρία να δει την ομάδα του από κοντά, με τους Δανούς να απαντούν στο αίτημά του και να του στέλνουν ειδική πρόσκληση για να παραστεί στο γήπεδο!

Όταν μάλιστα βγήκε με το αναπηρικό καροτσάκι στο ταρτάν είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και τον προπονητή των Πολιτών, Πεπ Γκουαρδιόλα, με τους δυο τους ακολούθως να βγάζουν μια φωτογραφία για ενθύμιο.

