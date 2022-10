Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, έμεινε έκπληκτος όταν ένας δημοσιογράφος του ζήτησε μια selfie κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν τo ματς με την Κοπεγχάγη.

Η Μάντεστερ Σίτι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Δανία ενόψει της αναμέτρησης με την Κοπεγχάγη για το Champions League, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να συμμετέχει τη Δευτέρα (10/10) στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που προηγείται του παιχνιδιού.

Ένας δημοσιογράφος πλησίασε τον Καταλανό κόουτς μετά την άφιξή του και του έκανε νόημα για να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία. Ο τεχνικό των «Πολιτών» αρχικά μπερδεύτηκε και απευθυνόμενο προς τον άνδρα του είπε: «συγγνώμη;». Εκείνος επανέλαβε αυτό που ήθελε, με τον 51χρονο να συμφωνεί να βγάζουν μαζί μια selfie.

Το βίντεο με το περιστατικό έχει γίνει viral στα social media με όλους τους χρήστες να συμφωνούν ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά άβολη στιγμή για τον πολύπειρο προπονητή, πράγμα που αποτυπώνεται και στο χαμόγελό του.

Κάποιος έγραψε για παράδειγμα: «Πρόκειται να γίνει μάρτυρας των πιο αμήχανων 24 δευτερολέπτων της ζωής σου».

Θυμίζουμε ότι η Σίτι βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της αφού κέρδισε και τα τρία παιχνίδια μέχρι στιγμής στη φάση των ομίλων του Champions League. Την περασμένη Τετάρτη διέλυσε την Κοπεγχάγη με 4-0 στο «Έτιχαντ».

Δείτε το βίντεο:

Pep Guardiola looks very perplexed when a journalist asks for a selfie before his press conference 📱🤣 pic.twitter.com/hmmNMtUKIc