Με λίγες μόνο ημέρες να απομένουν για τη φετινή απονομή (17/10), το France Football δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του βραβείου στο twitter, τους νικητές της Χρυσής Μπάλας αν δεν υπήρχαν οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο «Μίδας» των Ballon d'Or, έχοντας επτά κατακτήσεις, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή, δεύτερος στη λίστα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με πέντε.

Οι δυο τους κατέκτησαν το ετήσιο βραβείου του «France Football» από το 2008 κι έπειτα με μόνο τον Λούκα Μόντριτς να σπάει τον... δικομματισμό το 2018.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουν υπάρξει πολυάριθμες αντιρρήσεις και διαφωνίες σχετικά με το αν ο Αργεντινός και ο Πορτογάλος άξιζαν να βραβευτούν ως οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, και λίγες μέρες πριν τη φετινή απονομή, το «France Football» δημοσίευσε μια λίστα με τους νικητές, αν ΔΕΝ υπήρχαν οι δυο «παντοκράτορες».

2008 - Φερνάντο Τόρες

2009 - Τσάβι

2010 - Ινιέστα

2011 - Τσάβι

2012 - Ινιέστα

2013- Ριμπερί

2014 - Νόιερ

2015 - Νεϊμάρ

2016 - Γκριεζμάν

2017 - Νεϊμάρ

2018 - Μόντριτς

2019 - Βαν Ντάικ

2021 - Λεβαντόφσκι

2008 - Κριστιάνο Ρονάλντο

2009 - Λιονέλ Μέσι

2010 - Λιονέλ Μέσι

2011 - Λιονέλ Μέσι

2012 - Λιονέλ Μέσι

2013 - Κριστιάνο Ρονάλντο

2014 - Κριστιάνο Ρονάλντο

2015 - Λιονέλ Μέσι

2016 - Κριστιάνο Ρονάλντο

2017 - Κριστιάνο Ρονάλντο

2018 - Λούκα Μόντριτς

2019 - Λιονέλ Μέσι

2021 - Λιονέλ Μέσι

Δείτε τη λίστα:

