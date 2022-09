Ο Τζέιντον Σάντσο αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο πανηγύρισε κρατώντας ψηλά ένα ζευγάρι προστατευτικά κνήμης στη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Πέμπτη (15/9).

Ο εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζέιντον Σάντσο, σκόραρε το πρώτο από τα δύο γκολ της ομάδας του επί της Σερίφ Τιράσπολ (2-0) στο Europa League στο Κισινάου. Ο νεαρός κατά τους πανηγυρισμούς σήκωσε ψηλά ένα ζευγάρι προστατευτικά κνήμης και υπήρχε πολύ συγκεκριμένος λόγος πίσω από την κίνησή του!

Μετά το τέλος του αγώνα τον αποκάλυψε. «Ένα μικρό παιδί μου έδωσε κάποιες επικαλαμίδες και μου ζήτησε να τις φορέσω. Είπα: "Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα" και αυτή ήταν μια μικρή χειρονομία από μέρους μου όταν σκόραρα, δείχνοντάς του ότι φορούσα τα προστατευτικά που μου έδωσε».

Ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Σάντσο να υπογράφει αυτόγραφο σε έναν νεαρό οπαδό που είχε πλησιάσει το αυτοκίνητό του, πριν εκείνος του δώσει ένα ζευγάρι ειδικά σχεδιασμένα προστατευτικά κνήμης με το πρόσωπό του επάνω τους.

Στη συνέχεια, ο πατέρας του παιδιού είπε στον ποδοσφαιριστή ότι θα έπρεπε να τα φορέσει σε έναν αγώνα και ο Σάντσο δεν το ξέχασε!

✅ Jadon Sancho gets given a custom pair of shin pads from a fan! #MUFC 🎥 @jacob_manutd pic.twitter.com/UakJB5MvhN

Jadon Sancho celebrated his goal by holding up a pair of shin guards that were gifted to him by a young fan 🤗 pic.twitter.com/DPSltPW2OF