Οι οπαδοί της Μπάγερν Μονάχου ανάρτησαν ένα πανό σχετικά με τον θάνατο της Βασίλισσας και πώς αυτό το γεγονός επηρέασε τα ποδοσφαιρικά παιχνιδιά, στο πρώτο ημίχρονο της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα.

Μετά την αναβολή των αγώνων στην Αγγλία που ακολούθησε τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ την περασμένη Πέμπτη, οι οπαδοί της Μπάγερν Μονάχου έστειλαν ένα μήνυμα στον κόσμο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αναρτώντας ένα πανό στο παιχνίδι της ομάδας τους με την Μπαρτσελόνα το βράδυ της Τρίτης (13/9).

Το πανό έγραφε: «Καθυστερήσεις και αναβολές αγώνων την τελευταία στιγμή λόγω του θανάτου ενός ανθρώπου της βασιλικής οικογένειας; Σεβαστείτε τους οπαδούς!».

Δείτε το:

Bayern Munich supporters protested against the impact of the Queen's death on football fixtures:



"Last minute match delays and ban because of a royal's death?!



Respect fans." pic.twitter.com/KTfZj50Csh