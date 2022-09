Ο Πάολο Μαλντίνι είναι ένας από τους ποδοσφαιρανθρώπους που απολαμβάνει την εκτίμηση όλων και στην Ζάλτσμπουργκ έμειναν να τον κοιτούν με δέος, για τον σεβασμό που επέδειξε κι εκείνος στους αντιπάλους της Μίλαν.

Ο θρύλος των «ροσονέρι» τα είπε για λίγο με τους Αυστριακούς στο πλαίσιο της επίσκεψης των «ταύρων» στο «Σαν Σίρο» για το παιχνίδι της πρεμιέρας των ομίλων του Champions League και όλοι έμειναν να τον θαυμάζουν.

Ο σεβασμός που απέπνεε ο Μαλντίνι και ο τρόπος που αντιμετώπισε τους ανθρώπους της αντιπάλου της Μίλαν (παρά το γεγονός πως κατάφεραν να πάρουν βαθμό από την αναμέτρηση με το τελικό 1-1), «ανέβασε» τον Ιταλό νυν τεχνικό διευθυντή, ακόμα περισσότερο στα μάτια των ανθρώπων της Ζάλτσμπουργκ.

When Paolo Maldini comes to town, all you can do is stare in awe 😅



Our team's reaction says it all... pic.twitter.com/URwLsnI0xb