Ο Κάλβιν Μπάσεϊ του Άγιαξ κατάλαβε ότι είχε καταφέρει ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά του ακούγοντας από τον αγωνιστικό χώρο τον ύμνο του Champions League και η αντίδρασή του, ήταν κάτι παραπάνω από χίλιες λέξεις.

Ο 22χρονος Νιγηριανός αμυντικός του Αίαντα μετακινήθηκε το φετινό καλοκαίρι από την Ρέιντζερς στο Άμστερνταμ, ενώ, έχει αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής της Λέστερ.

Φυσικά δεν είχε καταφέρει να παίξει μέχρι φέτος στο Champions League, το ονειρευόταν, το κυνηγούσε και το κατάφερε αυτή την εβδομάδα στην αναμέτρηση του Άγιαξ με αντίπαλο την πρώην ομάδα του, τους «διαμαρτυρόμενους».

Την ώρα που είχε παραταχθεί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του για το τελετούργικο και την ανάκρουση του ύμνου της διοργάνωσης, έκανε την προσευχή του και η έκφραση του προσώπου του ήταν τέτοια που μόνο χαρά, γαλήνη και ευγνωμοσύνη μαρτυρούσε...

Calvin Bassey when he heard the Champions League anthem ring out for the first time in his career. 🥹🇳🇬



Football. ❤️⚽️



🎥 @AFCAjax

