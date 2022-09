Ο Τόμας Τούχελ ήταν τρομερά εκνευρισμένος από την εμφάνιση των παικτών του απέναντι στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ και την ήττα που έκοψε τα ρεπό για τις επόμενες μέρες ώστε να δουλέψουν όλοι πολύ περισσότερο.

Οι «μπλε» του Λονδίνου στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περιόδου έχουν παρουσιάσει ένα απόλυτα προβληματικό αγωνιστικό πρόσωπο, δεν έχουν σημάδια βελτίωσης, έχουν μπερδέψει τον κόσμο τους, τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα μπορούσαν να έχουν σημειωθεί, ενώ και τα χρήματα που έχουν διατεθεί για την άμυνα, ακόμα δεν έχουν πιάσει τόπο.

Έπειτα και από την στραβή πρεμιέρα στους ομίλους του Champions League με την ήττα (1-0) από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, ο Τόμας Τούχελ ξεκαθάρισε ότι κόβει τα ρεπό στους παίκτες του, αναλαμβάνοντας όμως όλες τις ευθύνες που του αναλογούν: «Είμαι κι εγώ μέρος του προβλήματος, δεν είμαστε στην κατάσταση που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή και είμαι κι εγώ μέρος αυτού του πράγματος» σχολίασε ο Γερμανός.

