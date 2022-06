Ροντρίγκο: «Με τον Μόντριτς θέλαμε να πάρουμε το Champions League για να κοροϊδέψουμε τον Σαλάχ» (vid)

Οι δηλώσεις του Σαλάχ περί «εκδίκησης» ήχησαν ως κίνητρο για τον Ροντρίγκο και τον Λούκα Μόντριτς, οι οποίοι απάντησαν με «καζούρα» στον Αιγύπτιο μετά την κατάκτηση του Champions League.

Ο τελικός του Champions League αποτελεί παρελθόν και οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης απολαμβάνουν εδώ και μερικές εβδομάδες την κορυφή της Ευρώπης. Πέραν, όμως, της υπερηφάνειας και της δόξας που συνοδεύει η κατάκτηση της κούπας με τα μεγάλα αυτιά, ο Ροντρίγκο και ο Λούκα Μόντριτς είχαν άλλον έναν λόγο να αισθανθούν ικανοποιημένοι, αφού είχαν πάρει κάπως πιο... προσωπικά τις δηλώσεις του Μο Σαλάχ περί «εκδίκησης» λίγες εβδομάδες πριν τον τελικό.

Μιλώντας σε podcast της πατρίδας του, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποκάλυψε πως άπαντες στις τάξεις της Βασίλισσας αντιμετώπισαν ως έξτρα κίνητρο τα λόγια του Αιγύπτιου εξτρέμ της Λίβερπουλ και ο ίδιος με τον Κροάτη χαφ είχαν... έμμονη ιδέα με το να σηκώσουν την κούπα για να μπορέσουν να «μπουν στο μάτι» του αντιπάλου τους.

Μάλιστα, ο Ροντρίγκο αφηγήθηκε και μια στιγμή από την απονομή, όπου ο Μόντριτς ειρωνεύτηκε τον Σαλάχ καθώς εκείνος περνούσε μπροστά από τους παίκτες της Ρεάλ για να λάβει το μετάλλιο του φιναλίστ:



«Όταν κάποιος προκαλεί, κάποιες φορές θέλεις απλά να νικήσεις για να τον κοροϊδέψεις. Στην προπόνηση λέγαμε ''Σαλάχ έλα, Σαλάχ έλα''. Στο μυαλό μας το βλέπαμε από την αρχή ότι πρέπει να νικήσουμε για να κοροϊδέψουμε τον Σαλάχ.

«Όταν το παιχνίδι τελείωσε, κάναμε μια γραμμή για να περάσουν μπροστά μας οι παίκτες της Λίβερπουλ. Ο Σαλάχ ήταν κάπως λυπημένος, με το κεφάλι κατεβασμένο. Ο Μόντριτς που ήταν δίπλα μου τον κοίταξε και του είπε: ''Σε ευχαριστώ Σαλάχ, ξαναπροσπάθησε την επόμενη φορά. Αμέσως άρχισα να γελάω».

🎙RODRYGO:



“When a guy provokes, sometimes you just want to win so you can make fun of them. In training we used to say 'come Salah, come Salah'... In our head it was already 'we have to win to then make fun of Salah'."



😭😭😭



pic.twitter.com/H474fOYBt6