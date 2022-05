Ο Μαρσέλο άφησε τα συναισθήματα να τον κατακλύσουν μετά την κατάκτηση του Champions League στο τελευταίο του ματς με την Ρεάλ και ο Άλισον παρά την ήττα της Λίβερπουλ, πήγε να τον αγκαλιάσει και να του μιλήσει.

Ο Άλισον είχε τη δική του πικρία και στεναχώρια από τον χαμένο τελικό του Παρισιού το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Ωστόσο, ήθελε να συγχαρεί τον Μαρσέλο για όσα κατάφερε στην Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζοντας φυσικά πως εκείνος αποχωρεί έπειτα από μια τεράστια θητεία στους «μερένγκες» με μεγάλες επιτυχίες.

Ο Μαρσέλο είχε καθίσει στον αγωνιστικό χώρο και έκλαιγε από τη συγκίνηση, με τον πορτιέρε της Λίβερπουλ να πηγαίνει για να τον αγκαλιάσει και να του πει δυο κολακευτικά λόγια για τον άθλο που κατάφερε και την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης στο φινάλε του στη Ρεάλ.

🇧🇷 Alisson consoled Marcelo who was crying after the game. 🥺 pic.twitter.com/8McCX8BvUu