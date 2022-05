Κλοπ: «Η Λίβερπουλ είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, σας αγαπώ όλους» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ ήταν ενθουσιασμένος για την παρουσία του κόσμου στην παρέλαση των δυο τροπαίων που κέρδισε μέσα στη σεζόν η Λίβερπουλ και εξέφρασε την αγάπη του για το κλαμπ.

Τι κι αν η Λίβερπουλ έχασε μόλις χθες (28/5) το Champions League στον τελικό του Παρισιού κόντρα στη Ρεάλ; Ο κόσμος της ομάδας έβαψε κόκκινο το Μέρσεϊσαϊντ, αποθέωσε τον Γιούργκεν Κλοπ και τους ποδοσφαιριστές του στην παρέλαση για την κατάκτηση των League Cup - FA Cup και με την παρουσία τους έδειξαν τη στήριξη τους στην ομάδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμής, μετατρέποντας μια μέρα απογοήτευσης σε γιορτή. Ο Γερμανός τεχνικό των «Κόκκινων» με δηλώσεις του έξεφρασε την αγάπη του τόσο για το κλαμπ όσο και για τους οπαδούς.

«Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύουν οι άλλοι. Να χάνεις στον τελικό του Champions League το προηγούμενο βράδυ και ο κόσμος να μας κάνει αυτή την υποδοχή είναι απίστευτο. Σας αγαπώ όλους. Δεν είμαι μεθυσμένος. Λίγο μόνο...», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Γιούργκεν Κλοπ.

"This is the best club in the world" ❤️ pic.twitter.com/zMsyC5Q5FB