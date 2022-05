Η Λίβερπουλ μπορεί να έχασε το Champions League, όχι όμως και τη διάθεσή της, με τους Reds να παρελαύνουν στο τέλος της σεζόν για τα τρόπαια των FA Cup και League Cup.

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να έβαλε φρένο στα σχέδια της Λίβερπουλ για ένα ιδιάζον τρεμπλ, όμως ο χαμένος τελικός του Champions League δεν στάθηκε αρκετός για να κλέψει τη χαρά από τα χείλη των Reds.

Παρά την απώλεια του τροπαίου άλλωστε, το σύνολο του Κλοπ κατάφερε να κατακτήσει το League Cup και το FA Cup στα εγχώρια, κάνοντας παράλληλα μια συναρπαστική πορεία σε Premier League και Ευρώπη.

Μια μέρα λοιπόν μετά την επιστροφή τους στο Μέρσεϊσαϊντ, οι Reds ανέβηκαν στο πούλμαν και παρέλασαν για τα δυο τρόπαια που κατέκτησαν, με τον κόσμο να πανηγυρίζει μαζί τους για μια επιτυχημένη μεν σεζόν, η οποία ωστόσο άφησε μια πικρή γεύση στο φινάλε.

🗣 "A homecoming that they thoroughly deserve"



Liverpool's City Mayor has said both the women's and men's team have 'done the city proud' 👇 pic.twitter.com/rtdyylmuSO