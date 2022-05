Με μία δήλωση, ο Σαντιό Μανέ έβαλε «φωτιά» αναφορικά με το μέλλον του στην Λίβερπουλ, από την οποία φημολογείται ότι θα αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Την παραμονή του τελικού του Champions League, ο Σαντιό Μανέ υποσχέθηκε στον κόσμο της Λίβερπουλ ότι μετά τη μάχη με την Ρεάλ Μαδρίτης θα ανακοίνωνε την απόφασή που έχει πάρει για το μέλλον του. Παρ' όλα αυτά η δήλωση του Σενεγαλέζου μεσοεπιθετικού δημιούργησε πολλά ερωτηματικά.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φιλάθλους για όλα και τον προπονητή επίσης. Εύχομαι σε αυτή την ομάδα ό,τι καλύτερο στον κόσμο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μανέ.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Germany, ο Σάντιο Μανέ είναι απίθανο να κάνει σύντομα κάποια ανακοίνωση για το μέλλον του. Παρ' όλα αυτά η Μπάγερν Μονάχου εξακολουθεί κι αποτελεί το φαβορί για την απόκτηση του. Στην Γερμανία μάλιστα τονίζουν ότι ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Χασάν Σαλιχάμιντζιτς, συναντήθηκε με τους μάνατζερ του Μανέ στη Μαγιόρκα, με τον παίκτη να είναι θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Bundesliga.

Update #Mané: Been told that’s it’s very unlikely that Sadio will say something about his future today. Nor has he spoken to the journalists in the Mixed Zone after the match. @SkySportDE #LFC