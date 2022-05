Ο Καρλ Κλεμέντε πήγε στον τελικό του Champions League στο Παρίσι με τον 9χρονο γιο του και ξέσπασε κατά των όσων συνέβησαν πριν την σέντρα.

Κάτι από... Ελλάδα είχε ο τελικός του Champions League φέτος, με την σέντρα στο Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης να καθυστερεί σχεδόν 45 λεπτά.

Οι ιθύνοντες ανέφεραν ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε ολιγωρία των φιλάθλων που δεν έφτασαν στο γήπεδο έγκαιρα, όμως τα βίντεο με όσα έγιναν στις πύλες εισόδου έδειξαν φιλάθλους να πηδούν τα κάγκελα, securities να τους κυνηγούν και την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών.

Πολλοί μάλιστα φίλαθλοι που είχαν κανονικά εισιτήριο έμειναν τελικά εκτός γηπέδου σε ένα πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της UEFA φιάσκο.

Ο Καρλ Κλεμέντε, ιστοριογράφος και συγγραφές δύο best seller βιβλίων για τη Λίβερπουλ (Mr. Liverpool και 19: The Official History of Our League Champions 1900 - 2020) πήγε στη γαλλική πρωτεύουσα με τον 9χρονο γιο του και μετά τα όσα συνέβησαν ξέσπασε στον λογαριασμό του στα social media.

«Αυτό ήταν για μένα. Τέλος παιχνιδιού, και δεν είναι για μένα, αλλά ο 9χρονος γιος μου που υπέστη τις συνέπειες από τα δακρυγόνα πριν από ένα παιχνίδι, πριν από ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Η αστυνομία τα πετούσε για πλάκα! Χτύπησα κατευθείαν! Τόσο τοξικό, σίγουρα όχι ένα περιβάλλον για παιδιά! Το ποδόσφαιρο είναι τελειωμένο».

Δείτε το βίντεο:

That's it for me! Game over, not arsed about me! but my 9-year-old suffered the effects of tear gas after the match, a football match! The police were throwing them for fun! I got hit directly! So toxic, defo not a place for kids! Football is finished #LFC pic.twitter.com/Bg2D9SuOrz