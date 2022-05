Ο Κώστας Τσιμίκας και ο Ρομπέρτο Φιρμίνο συνέχισαν τη μπάλα μετά την προπόνηση κι αποχώρησαν προς τα αποδυτήρια του «Παρκ Ντε Πρενς» κάνοντας περίτεχνα «κολπάκια» με τη μπάλα.

Η ώρα του μεγάλου τελικού του φετινού Champions League ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζει, αλλά ο Κώστας Τσιμίκας με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο είναι πιο χαλαροί από ποτέ, κάνοντας αυτό που ξέρουν καλύτερα. Να παίζουν μπάλα, ακόμα και μέσα στη φυσούνα.

Το δίδυμο των Reds το έριξαν στα κόλπα καθώς αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο του «Παρκ Ντε Πρενς» και διέσχισαν τον διάδρομο προς τα αποδυτήρια ανταλλάσσοντας τη μπάλα με περίτεχνα κόλπα και πασούλες.

When Firmino & Tsimikas are left in the tunnel together 😁@LFC | #UCLfinal pic.twitter.com/XdBtkGJKKW