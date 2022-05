Η Λίβερπουλ επισημοποίησε πως ο Τιάγκο Αλκάνταρα θα ταξιδέψει κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή στο Παρίσι, αν και δεν είναι βέβαιη η συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό του Champions League απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Σαλάχ, Φαν Ντάικ και Φαμπίνιο είχαν ξεπεράσει τα προβλήματά τους και ήταν κανονικά διαθέσιμοι για τον Κλοπ ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης του Σαββάτου στο «Stade de France», όμως, δεν ισχύει το ίδιο και για τον Τιάγκο Αλκάνταρα.

Ο Ισπανός μέσος είχε αποχωρήσει με πρόβλημα στο τελευταίο παιχνίδι της Premier League απέναντι στην Γουλβς στο «Άνφιλντ» και δεν είχε καταφέρει έκτοτε να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Έκανε εντατική θεραπεία, ο Κλοπ είχε αναφέρει ότι θα τον περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή και με αυτό το σκεπτικό τον παίρνει μαζί του στην πόλη του φωτός, όπως ανακοινώθηκε από τους «κόκκινους» το μεσημέρι της Παρασκευής.

Thiago and Fabinho will be included in our travelling squad for the #UCLfinal against Real Madrid.