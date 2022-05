Αντσελότι: «Δεν με ενοχλεί που συζητιέται ο Μπαπέ, θέλουμε το 14ο Champions League» (vid)

Ο Κάρλο Αντσελότι κλήθηκε να μιλήσει για τον μεγάλο τελικό του Champions League κόντρα στην Λίβερπουλ αλλά και για τον Κιλιάν Μπαπέ, τον οποίο τα ισπανικά Μέσα παρουσιάζουν «κλεισμένο» από τους «μερένγκες».

Σε λίγες ημέρες (28/05) Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ θα κοντράρουν τις δυνάμεις τους στον τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στο «Σταντ ντε Φρανς». Ο Κάρλο Αντσελότι κλήθηκε να μιλήσει για τη μάχη με τους «Reds», με τον Ιταλό τεχνικό να τονίζει πως δεν τον ανησυχεί τίποτα για τη μεγάλη βραδιά.

«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον τελικό του Champions League. Είναι φυσιολογικό να είσαι νευρικός όταν πρόκειται να αντιμετωπίσεις μια δυνατή ομάδα όπως η Λίβερπουλ, αλλά είμαστε χαρούμενοι. Δεν ανησυχώ, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στο μέρος όπου πολλοί άλλοι θα ήθελαν Είναι το καλύτερο παιχνίδι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και πρέπει να το απολαύσουμε.

Η Λίβερπουλ είχε περισσότερες δυσκολίες από εμάς τον τελευταίο καιρό, παίζει πολύ σημαντικά παιχνίδια για να προσπαθήσει να κερδίσει την Premier League, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα την επηρεάσει. Στο τέλος, ωστόσο, και οι δύο ομάδες θα ζήσουν την ίδια στιγμή. Έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα, αυτοί το Κύπελλο Αγγλίας.

💬 @MrAncelotti: "The mood in the camp is very positive. We want to play well in this final game of the season in front of our fans." #RealMadridRealBetis pic.twitter.com/fzmrb2siyB