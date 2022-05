Ο Γιούργκεν Κλοπ αποκάλυψε ότι λίγα λεπτά μετά την πρόκριση της Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League επί της Βιγιαρεάλ επικοινώνησε με τους Ρις Γουίλιαμς και Νατ Φίλιπς για να τους ευχαριστήσει, καθώς χωρίς τις δικές τους υπηρεσίες την περσινή χρονιά οι Reds δεν θα έφταναν ποτέ στον τελικό του Παρισιού.

Ο Γιούργκεν Κλοπ έχει αποδείξει κατ' εξακολούθηση πως είναι ένας πολύ ιδαίτερος άνθρωπος, ένας προπονητής που «δένεται» με τους παίκτες του ανεξαρτήτως συνθηκών και ένας επαγγελματίας που όλοι λατρεύουν να δουλεύουν μαζί του!

Τα πρώτα λεπτά μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Λίβερπουλ στο «Θεράμικα» απέναντι στη Βιγιαρεάλ, τα περισσότερα μέλη της αποστολής της πανηγύριζαν για τη μεγάλη πρόκριση που έφερε τους «Κόκκινους» στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για τρίτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια. Όχι όμως και ο Κλοπ, ο οποίος χωρίς να χάσει χρόνο επικοινώνησε με τον Ρις Γουίλιαμς και τον Νατ Φίλιπς για να τους εκφράσει την ευγνωμωσύνη του για το «λιθαράκι» που προσέφεραν κατά την περσινή χρονιά ώστε να φτάσει η ομάδα σε αυτό το φοβερό επίτευγμα!

«Έστειλα κατευθείαν μήνυμα στον Ρις Γουίλιαμς και στον Νατ Φίλιπς, γιατί πολύ απλά δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς αυτούς», εξήγησε ο Γερμανός κόουτς στο Sky Sports.

«Θυμάμαι το τελευταίο παιχνίδι της περσινής σεζόν, ήταν και οι δύο αποκαμωμένοι με επίδεσμους στο κεφάλι και κοψίματα στα πρόσωπά τους. Ήταν η προσωποποίηση της χρονιάς μας, τα καταφέραμε με ένα πόδι, με ένα μάτι.. ήταν απίστευτο, ήταν μια φοβερά δύσκολη σεζόν!

Παίζαμε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου χωρίς ολόκληρη την άμυνά μας. Δεν είχαμε στόπερ, βάλαμε μέσους στο κέντρο της άμυνας, μετά δεν είχαμε παίκτες να βάλουμε στο κέντρο και στην πραγματικότητα τίποτα δεν δούλευε για εμάς.

Στο τέλος, παίξαμε με δύο εκπληκτικούς παίκτες -τον Ρις και τον Νατ- αλλά δεν μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε νωρίτερα γιατί χρειάζονταν χρόνο να προσαρμοστούν. Είχαν πολλά να αποδείξουν και είμαι πραγματικά ευτυχισμένος που τα κατάφεραν!»

Και οι δύο ποδοσφαιριστές ανήκουν ακόμα στον σύλλογο του μεγάλου λιμανιού, όμως ο μεν Ρις Γουίλιαμς αγωνίζεται αποκλειστικά με την Κ-23 της Λίβερπουλ χωρίς να έχει κάποια συμμετοχή στην πρώτη ομάδα για την φετινή σεζόν, ενώ ο Νατ Φίλιπς δόθηκε δανεικός στην Μπόρνμουθ τον χειμώνα με την οποία και κέρδισε την άνοδο στην Premier League. Παρ' όλα αυτά, οι δηλώσεις του Κλοπ δείχνουν ότι κανείς στο Μέρσεϊσαϊντ δεν ξέχασε τα όσα προσέφεραν οι δυο τους την περσινή πολύ δύσκολη χρονιά για τους Κόκκινους!

