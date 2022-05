Κλοπ: «Μακάρι η UEFA να έπαιρνε περισσότερα χρήματα από τον τελικό και να καταργούσε το Nations League»

Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για τη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της UEFA ενόψει του τελικού του Champions League, εκφράζοντας παράλληλα και τα παράπονά του για τις αλλαγές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το Champions League γυρνάει οριστικά σελίδα! Το τρέχον φορμάτ με τους οκτώ ομίλους των τεσσάρων ομάδων ετοιμάζεται να περάσει μια και καλή στη λήθη, αφού η UEFA ανακοίνωσε ριζοσπαστικές αλλαγές στη δομή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων από το 2024 με περισσότερες ομάδες και αύξηση των αγώνων.

Αλλαγές οι οποίες δεν φαίνεται πως άρεσαν και ιδιαίτερα στον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος εξέφρασε τα παράπονά του, τονίζοντας πως τα τα περισσότερα παιχνίδια μέσα σε μία σεζόν δεν μπορεί να ωφελήσει καμία ομάδα.

«Μίλησα με τον πρόεδρο της UEFA. Αρχικά, ρώτησα γιατί δεν είχαμε περισσότερα εισιτήρια για τους οπαδούς μας για τον τελικό του Champions League. Έχω άποψη. Δεν το ήξερα αρκετά καλά.

Ολα καλά. Είπα ότι ο λόγος που δεν βλέπω με καλό μάτι με την UEFA είναι το Nations League. Μία από τις πιο γελοίες ιδέες που άκουσα ποτέ. Θα προτιμούσα η UEFA να έπαιρνε περισσότερα χρήματα από τον τελικό του Champions League και να καταργούσε το Nations League. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη», ανέφερε αρχικά ο Γερμανός τεχνικός σχετική με τη συνομιλία που είχε με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν και στη συνέχεια τοποθετήθηκε για το νέο φορμάτ του Champions League.

