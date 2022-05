Κλοπ: «Θέλαμε ξανά τη Ρεάλ μετά από το 2018 και μάλλον... είναι το πεπρωμένο μας» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ τόνισε πως από την επόμενη μέρα του χαμένου τελικού του Κιέβου το 2018, η Λίβερπουλ ήθελε ακόμα μια ευκαιρία απέναντι στην Ρεάλ και τελική θα την έχει φέτος στο Παρίσι.

Οι «κόκκινοι» μετά από τέσσερα χρόνια θα βρεθούν κόντρα στην «βασίλισσα» για να διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο και αυτό είναι κάτι που όλοι ήθελαν στον σύλλογο του λιμανιού... αμέσως μετά το Κίεβο.

«Όταν χάσαμε εκείνο τον τελικό όλοι θέλαμε ιδανικά να ξαναπετύχουμε την Ρεάλ την επόμενη χρονιά, όμως, παίξαμε με την Τότεναμ το 2019. Τώρα έχουμε την ευκαιρία μας, μάλλον η Ρεάλ είναι το πεπρωμένο μας» ανέφερε ο Kloppo.

Ο κόουτς των φετινών φιναλίστ μάλλον... συμπόνεσε και την Μάντσεστερ Σίτι γι' αυτό που έπαθε από την Ρεάλ Μαδρίτης με τα γκολ από το 90' και μετά.

«Είχα κι εγώ τέτοιες κακές νύχτες, δεν είναι ωραίο... Όπως επίσης δεν είναι ωραίο και το επόμενο πρωινό όταν έχεις βιώσει κάτι τέτοιο. Όμως, είμαι σίγουρος ότι θα είναι έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι τους» ήταν το σχόλιό του.

🗣 "It will be great."



Jurgen Klopp on facing Real Madrid in the Champions League final after the 2018 heartbreak pic.twitter.com/9RkJoSyeeL