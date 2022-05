Με το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης, όπου βρήκε την Ρεάλ Μαδρίτης νικήτρια του αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι, ο Κάρλο Αντσελότι αγκάλιασε τον βοηθό και γιο του, Ντάβιντε και ξέσπασε σε κλάματα.

Ηταν μια ιδιαίτερη βραδιά για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος έγινε ο πρώτος τεχνικός που θα «κοουτσάρει» για πέμπτη φορά σε τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης! Ο Ιταλός τεχνικός δέχθηκε τα συγχαρητήρια από τον ισχυρό άνδρα των Μαδριλένων, Φλορεντίνο Πέρεθ για την πρόκριση στον τελικό του Champions League, με τον Αντσελότι να τον ευγνωμονεί για την εμπιστοσύνη του.

Με το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης, ο Κάρλο Αντσελότι αφού πρώτα έδωσε το χέρι στον Πεπ Γκουαρδιόλα, στη συνέχεια αγκάλιασε τον βοηθό και γιο του, Ντάβιντε και ξέσπασε σε κλάματα.

«Η πρόκριση συνέπεσε με τη γέννηση της μητέρας του, η οποία πέθανε πριν από χρόνια. Οπως επίσης σήμερα ήταν μια πολύ ξεχωριστή μέρα γιατί είναι τα γενέθλια της μητέρας μου. Ήταν ένα υπέροχο τέλος και για τους δυο μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντάβιντε Αντσελότι στις κάμερες.

