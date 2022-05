Ευλογημένος από το ποδόσφαιρο, το ταλέντο και την τύχη του είναι ο Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ με την πρόκριση για τρίτη φορά σε τελικό Champions League σε τέτοια ηλικία. Τον ζηλεύουν θρύλοι του παρελθόντος...

Ο δεξιός φουλ μπακ της Λίβερπουλ έκανε και την ασίστ στο δεύτερο από τα τρία τέρματα των «κόκκινων» στην ανατροπή επί της Βιγιαρεάλ στον επαναληπτικό ημιτελικό της Τρίτης για να περάσει με νίκη η ομάδα του Κλοπ στον τελικό του Παρισιού.

Έπειτα από το 2018 στην πρώτη... οδυνηρή ανάμνηση, αλλά και την ευτυχία του 2019 με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου στη Μαδρίτη, ο Αλεξάντερ – Άρνολντ ετοιμάζεται πλέον για τον τρίτο του τελικό Champions League. Και είναι μόλις 23 ετών! Και έχει ήδη πετύχει τρομερά πράγματα στην καριέρα του σε τόσο νεαρή, ποδοσφαιρικά, ηλικία.

Αν το πει κανείς σε θρύλους όπως ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Φίλιπ Λαμ, ο Άσλεϊ Κόουλ, ή ακόμα και στον Ντάνι Άλβες που ίσως δύσκολα θα βιώσει ξανά κάτι αντίστοιχο, τότε σίγουρα θα ζηλέψουν τον εκ των πρωταγωνιστών του αγγλικού κλαμπ.

Ο Βραζιλιάνος άλλοτε μπακ της Ρεάλ έφτασε στα 29 για να διεκδικήσει το τρίτο του Champions League, ο Γερμανός πρώην αρχηγός της Μπάγερν ήταν στην ίδια ηλικία, ενώ, ο Κόουλ έφτασε στα 31 για τον τρίτο του τελικό ως μέλος της Τσέλσι. Όσο για τον τρελο - Ντάνι Άλβες, το βίωσε στα 32 του με την αγαπημένη του Μπαρτσελόνα.

Trent Alexander-Arnold will be appearing in his 𝙏𝙃𝙄𝙍𝘿 #UCL final by the age of just 23 🤯



Some other legendary full backs took slightly longer to reach that total 😆 pic.twitter.com/2YktrrtlJG