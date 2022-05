Λίβερπουλ σε Βιγιαρεάλ: «Υπέροχο το ταξίδι σας, ποιότητα εντός κι εκτός γηπέδου» (pic)

Η Λίβερπουλ απάντησε στις ευχές της Βιγιαρεάλ ενόψει τελικού και οι «κόκκινοι» αναγνώρισαν την ποιότητα της ομάδας του Έμερι, αλλά και του οργανισμού που περιβάλλεται από υπέροχο κόσμο.

Οι «κόκκινοι» στο «Κεράμικα» δεν ήξεραν τι τους συνέβαινε στο πρώτο ημίχρονο του επαναληπτικού ημιτελικού, όταν το «κίτρινο υποβρύχιο» ισοφάρισε το σκορ του πρώτου ματς και διεκδικούσε στα ίσια την πρόκριση στον τελικό.

Οι Φαμπίνιο, Ντίας και Μανέ επανέφεραν την τάξη, έστειλαν τη Λίβερπουλ στο Παρίσι και η Βιγιαρεάλ φυσικά ευχήθηκε καλή τύχη στην ομάδα του Κλοπ στο ματς της 28ης του μηνός, αλλά και για τη συνέχεια της σεζόν σε Κύπελλο και πρωτάθλημα.

Η αγγλική ομάδα μέσω των social media θέλησε ν' απαντήσει, γράφοντας: «Σας ευχαριστούμε πολύ, κάνατε υπέροχο ταξίδι φέτος στο Champions League και δείξατε ποιότητα τόσο στο γήπεδο, όσο και έξω από αυτό».

Thank you, @VillarrealCFen! An incredible @ChampionsLeague journey, in which you've shown class both on and off the pitch.



We wish you all the best.