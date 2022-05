Σαλάχ: «Τότε ήταν που σκέφτηκα “πάμε να το πάρουμε φέτος”» (vid)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είχε αρχίσει να κάνει σκέψεις... ευρωπαϊκής κούπας από νωρίς μέσα στην τρέχουσα σεζόν και αποκάλυψε ποιες ήταν οι στιγμές που τον έκαναν να σκέφτεται πως η Λίβερπουλ όντως μπορούσε να φτάσει στον τελικό.

Ο Αιγύπτιος αστέρας των «κόκκινων» έκανε την ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας από τον Φαμπίνιο στον επαναληπτικό ημιτελικό απέναντι στην Βιγιαρεάλ και αυτό άλλαξε όλο το ματς, οδηγώντας την Λίβερπουλ στην ανατροπή και τη νίκη με το τελικό 3-2 για το τσεκάρισμα του εισιτηρίου προς το Παρί.

Ο «Φαραώ» μίλησε στο BT Sport μετά το παιχνίδι με το «κίτρινο υποβρύχιο», έδωσε μια από τις πιο ειλικρινείς συνεντεύξεις του, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή το θέμα του συμβολαίου του μένει στο πιο πίσω μέρος του μυαλού του και αποκάλυψε πότε άρχισε να σκέφτεται ότι η ομάδα του θα μπορούσε να φτάσει στον μεγάλο τελικό του Champions League.

«Πανηγυρίζουμε την πρόκριση, όμως, από την επόμενη μέρα κιόλας βλέπουμε τα ματς που έρχονται.

Περάσαμε στον τελικό, πρέπει ν' απολαύσουμε τις στιγμές, όμως υπάρχει το ματς με την Τότεναμ το Σάββατο και πρέπει γρήγορα να συγκεντρωθούμε εκεί.

Ήταν δύσκολο το πρώτο μέρος. Ο Κλοπ μάς μίλησε στην ανάπαυλα, μιλήσαμε κι εμείς οι παίκτες μεταξύ μας και φάνηκε η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας μας. Είμαστε ομάδα τοπ επιπέδου στο ανώτερο επίπεδο στο γήπεδο. Η νίκη ήρθε ακόμα πιο εντυπωσιακά.

Λογικό είναι ο Κλοπ και να μιλούσε, αλλά και να μας φώναξε...

Προσπαθώ να παραμείνω συγκεντρωμένος στη δουλειά μου, να μην αποπροσανατολίζομαι γιατί ξέρω ακριβώς τι θέλω εγώ και απλά συνεχίζω τη δουλειά μου.

Πάντα περιμένω πολλά από τον εαυτό μου. Πριν ξεκινήσει η σεζόν είχα πει ότι ήθελα 40 γκολ και 10-15 ασίστ, οπότε τώρα με 30 γκολ και 13 ασίστ μάλλον πρέπει να δουλέψω περισσότερο τα γκολ και να ψάξω περισσότερα.

Είμαι σε εξαιρετική φόρμα, η ομάδα είναι εξαιρετική και ελπίζουμε για την καλύτερη έκβαση.

Ίσως το καρέ τίτλων να μην ήταν στις σκέψεις μας στην αρχή της σεζόν, εγώ προσωπικά επικεντρώνομαι κάθε φορά στο ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημα, όμως εδώ που φτάσαμε, ναι, τα θέλουμε.

Θα ήθελα να παίξω με την Ρεάλ επειδή χάσαμε τον τελικό του 2018 και μακάρι αυτή τη στιγμή να τους το πάρουμε...» είπε μεταξύ άλλων.

