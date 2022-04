Η Λίβερπουλ ήταν κυρίαρχη της Βιγιαρεάλ, την οποία και... ανάγκασε να κάνει μόλις ένα σουτ, καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να φανεί απειλητική, καθώς οι «Reds» έκαναν ό,τι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο και κατάφεραν να κρατήσουν το «κίτρινο υποβρύχιο» μακριά από την εστία τους και στο τέλος να πανηγυρίσουν τη νίκη με 2-0.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μετά το τέλος του αγώνα, η στατιστική έδειξε πως η Βιγιαρεάλ είχε μόλις ένα σουτ καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, το οποίο μάλιστα δεν κατέληξε καν στην εστία του Άλισον. Κάτι που δείχνει την κυριαρχία της Λίβερπουλ στο ματς.

Πρέπει να γυρίσει αρκετά κανείς το χρόνο πίσω προκειμένου να δει πότε ήταν η τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο., καθώς τελευταία φορά ήταν τη σεζόν 2003-04, στον αγώνα της Ίντερ με την Μπαρτσελόνα.

1 - Villarreal attempted just one shot in this match; the joint-fewest shots (1) and shots on target (0) by any side in a UEFA Champions League semi-final since this data is available (2003-04), along with Inter vs Barcelona in 2009-10 (1 shot, 0 on target). Suffocated. pic.twitter.com/vEqekSQAZ8