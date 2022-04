Ο Καρίμ Μπενζεμά μπορεί να μην επέτρεψε στη Σίτι να χαρεί όσο θα ήθελε, όμως, ο κόσμος της αγγλικής ομάδας του αναγνώρισε τη φετινή τρομερή σεζόν και τον χειροκρότησε.

Η «βασίλισσα» ασφαλώς και αισθάνεται ότι η ήττα (4-3) από τη Σίτι στο Etihad είναι... μια χαρά ενόψει της ρεβάνς στο «Μπερναμπέου» και η διαφορά του ενός γκολ καλύπτεται πολύ εύκολα δεδομένης της επιθετικής δύναμης των δύο ομάδων.

Ο Καρίμ Μπενζεμά ήταν εκείνος που μείωσε προσωρινά σε 2-1 με το πλασέ για το οποίο ο δείκτης του xGoals ήταν... 0,03 για την επίτευξη τέρματος, ενώ, με το πέναλτι αλά Πανένκα διαμόρφωσε τοο τελικό 4-3, επιτρέποντας στην ομάδα του να συνεχίσει να ελπίζει τρομερά για την πρόκριση.

Αμέσως μετά τον εντυπωσιακό τρόπο με τον οποίο νίκησε τον Έντερσον από την άσπρη βούλα, ορισμένοι οπαδοί της Σίτι σηκώθηκαν και τον χειροκρότησαν ως ένδειξη της αναγνώρισης της τεράστιας ποδοσφαιρικής κλάσης που επιδεικνύει ο Γάλλος φέτος.

Karim Benzema receiving a standing ovation from the Man City fans after his panenka. Class👏🏽 pic.twitter.com/TKZ7RJbwbp