Απέναντι στην Βιγιαρεάλ πήρε την 9η και... μια από τις πιο άνετες νίκες στη φετινή διαδρομή της στο Champions League και κάπως έτσι η Λίβερπουλ έγραψε ιστορία στη διοργάνωση για φέτος και... για τα χρόνια ύπαρξής της!

Οι «κόκκινοι» έχουν σαφέστατο προβάδισμα για την παρουσία τους στον τελικό του Παρισιού την 28η του Μάη μετά και το 2-0 απέναντι στο «κίτρινο υποβρύχιο» στο «Άνφιλντ».

Το σκορ αδικεί το σύνολο του Κλοπ, που όμως, βάσει εμφάνισης, μπορεί να σκέφτεται πως έχει κάνει κάτι παραπάνω από ένα βήμα για να διεκδικήσει το τρόπαιο στο ματς που θα διεξαχθεί σε ακριβώς έναν μήνα στην πόλη του φωτός.

Οι 9 νίκες σε μια σεζόν στο Champions League, εξαιρουμένων των προκριματικών φάσεων, είναι επίδοση που ποτέ ξανά δεν είχε παρουσιάσει η Λίβερπουλ και το έκανε φέτος που κυνηγάει το ονειρικό quadruple!

𝘾𝙡𝙤𝙪𝙙 𝙉𝙄𝙉𝙀 🌤



Excluding qualifiers, this is the most games Liverpool have ever won in a single campaign in European competition.



Will they add another two to the tally?#UCL pic.twitter.com/FefHxUWCSB