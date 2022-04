Επική απάντηση Αντσελότι για Ρούντιγκερ: «Ποιος είναι αυτός;» (vid)

Ο Κάρλο Αντσελότι είχε διάθεση για χιούμορ μετά το τέλος του αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι, όταν κλήθηκε να απαντήσει για τον Αντόνιο Ρούντιγκερ.

Με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης θα αγωνίζεται για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, μιας και οι Μαδριλένοι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον Γερμανό κεντρικό αμυντικό.

Ωστόσο, ο Κάρλο Αντσελότι, μετά το τέλος του αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι, δεν ήθελε να επιβεβαιώσει μπροστά στις κάμερες τη συμφωνία και είχε όρεξη για πλάκα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποιος είναι αυτός;».

Μάλιστα στη συνέχεια ο Ιταλός τεχνικός σημείωσε ότι ο Ρούντιγκερ είναι ακόμη παίκτης της Τσέλσι, απαντώντας χαμογελαστά και με νόημα «θα δούμε το καλοκαίρι».

