Κλοπ: «Ο Έμερι έφτιαξε τη Βιγιαρεάλ για το Champions League» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου ημιτελικού της Λίβερπουλ με τη Βιγιαρεάλ στο «Άνφιλντ» (27/4, 22:00 - Cosmote Sport 1, MEGA) και έπλεξε το εγκώμιο του Ουνάι Έμερι για την ομάδα που «έχτισε».

Η Λίβερπουλ μετά την πρόκριση επί της Μπενφίκα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου καλείται να αντιμετωπίσει την «έκπληξη» του φετινού Champions League, τη Βιγιαρεάλ, για μια θέση στον μεγάλο τελικό του Παρισιού. Ο Γιούργκεν Κλιοπ παραχώρησε δηλώσεις στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου ημιτελικού στο «Άνφιλντ» (27/4, 22:00 - Cosmote Sport 1, MEGA) ,εκθείασε τον Ουνάι Έμερι για την ομάδα που δημιούργησε και τόνισε πως οι «Reds» δεν θα υποτιμήσουν τα «Κίτρινα Υποβρύχια», όπως έκαναν η Γιουβέντους και η Μπάγερν.

«Τους έχουμε αναλύσει σωστά. Είχα πολύ σεβασμό για τον Έμερι και την Βιγαρεάλ στο παρελθόν αλλά τους παρακολούθησα πολύ και... ουάου! Ειναι εντυπωσιακοί. Ο Ουνάι είναι ένας προπονητής που έχει ψύχωση με την λεπτομέρεια, ο οποίος προετοιμάζεται για πολλές διαφορετικές καταστάσεις σε έναν αγώνα. Έχουν πολλούς τρόπους να κάνουν πρέσινγκ και να αντιδράσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα.

Είναι ένας προπονητής παγκοσμίου επιπέδου που κάνει εκπληκτική δουλειά. Η Βιγιαρεάλ είναι φτιαγμένη για αυτή τη διοργάνωση, για να είμαι ειλικρινής. Ίσως η Γιουβέντους και η Μπάγερν να τους υποτίμησαν, αυτό δεν θα συμβεί με εμάς. Είναι μία πολύ καλή ποδοσφαιρική ομάδα που θέλει να γράψει ιστορία. Είναι 7οι στην La Liga, αλλά έχουν φέρει καλά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα. Νίκησαν την Μπάγερν και έπειτα την Βαλένθια. Ο Ουνάι δείχνει πως έχει πλάνο για κάθε αποτέλεσμα, είτε είναι 1-0 μπροστά στο σκορ η Βιγιαρεάλ είτε χάνει με 1-0», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Γερμανός τεχνικός.

