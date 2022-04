Αντσελότι: «Κανείς δεν περίμενε πως θα ήμασταν στα ημιτελικά» (vid)

O Κάρλο Αντσελότι στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με τη Mάντσεστερ Σίτι (26/4, 22:00) για τα ημιτελικά του Champions League, τόνισε πως ομάδα του έφτασε στους «4» κόντρα στα... προγνωστικά, το οποίο όμως δεν αποτελεί επιτυχία για κλαμπ του επιπέδου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε στα ημιτελικά του Champions League με τον... δύσκολο τρόπο. Οι «Μερένγκες» απέκλεισαν στους «16» την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ήταν εκ των φαβορί, με ανατροπή, ενώ από τα προημιτελικά άφησε εκτός την κάτοχο του τροπαίου, Τσέλσι με ανατροπή στην... ανατροπή. Ο Κάρλο Αντσελότι στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ανέφερε πως η ομάδα του έφτασε «απροσδόκητα» στα ημιτελικά, όμως η πραγματική επιτυχία για τη Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι να πάει στον τελικό και να πάρει το 14ο Champions League της ιστορίας της.

«Υπάρχουν δύο ομάδες στους ημιτελικούς που κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσαν να περάσουν. Η μία είναι η Βιγιαρεάλ και η άλλη είμαστε εμείς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει διαφορετική πίεση. Και οι δύο ομάδες έχουν την ίδια πίεση. Για τη Ρεάλ δεν είναι επιτυχία να φτάσει στον ημιτελικό, είναι επιτυχία να φτάσει στον τελικό. Ο στόχος είναι να τον κερδίσουμε», ανέφερε στις δηλώσεις του ο πολύπειρος τεχνικός, ο οποίος χαρακτήρισε αμφίβολη τη συμμετοχή των Αλάμπα και Κασεμίρο. «Από ό,τι είδαμε στην προπόνηση έχουμε κάποιες αμφιβολίες για τον Αλάμπα και τον Κασεμίρο. Η προπόνηση αύριο θα μας δείξει περισσότερα», είπε ο Κάρλο Αντσελότι.

