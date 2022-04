Αβέβαιη είναι η συμμετοχή του Ζεράρ Μορένο στον πρώτο ημιτελικό του Champions League κόντρα στη Λίβερπουλ (27/4, 22:00), καθώς ο φορ της Βιγιαρεάλ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο και τέθηκε νοκ-άουτ από τις προπονήσεις μέχρι νεωτέρας.

Το παραμύθι της Βιγιαρεάλ στο φετινό Champions League συναντά και αντιξοότητες. Οι Ισπανοί χάνουν ενδεχομένως έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες τους ενόψει του αγώνα στο «Άνφιλντ» κόντρα στη Λίβερπουλ, τον Ζεράρ Μορένο, ο οποίος υπέστη υπερέκταση στο γόνατο μετά το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στη Χετάφε και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ταξίδι στο Μέρσεϊσαϊντ.

Τα καλά νέα είναι ότι απέφυγε τη σοβαρή «ζημιά», όπως συνιστούσαν οι αρχικοί φόβοι μετά τον τραυματισμό του. Ο Ουνάι Έμερι δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ότι το πρόβλημα του Ισπανού επιθετικού δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και το κλαμπ επιβεβαίωσε ότι ο Μορένο θα περάσει λίγες μέρες εκτός προπονήσεων και η επιστροφή του θα κριθεί αναλόγα με το πώς θα ανταποκριθεί στη θεραπεία.

Ακόμα, λοιπόν, δεν είναι οριστική η απουσία του από το παιχνίδι κόντρα στον Κώστα Τσιμίκα και την παρέα του. Ωστόσο, με δεδομένο ότι ο αγώνας απέχει μόλις εννέα ημέρες, το πιθανότερο σενάριο είναι να μην τεθεί στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού, αλλά θα είναι ετοιμοπόλεμος για τη ρεβάνς στο «Θεράμικα».

Ο Μορένο φέτος διανύει άλλη μια εξαιρετική χρονιά αποτελώντας αναπόσπαστο μέλος της υπερβατικής πορείας της Βιγιαρεάλ, μετρώντας 13 γκολ και 6 ασίστ σε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ήταν καθοριστικός στα εκτός έδρας παιχνίδια με Γιουβέντους (γκολ) και Μπάγερν (ασίστ) που εν ολίγοις σφράγισαν την πορεία του ισπανικού κλαμπ στα ημιτελικά.

🏥 MEDICAL REPORT: @GerardMoreno9 has a severe hamstring strain. His recovery time depends on how he responds to treatment.@AsisaSalud pic.twitter.com/kkfggqraUv