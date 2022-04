Το 1/3 των ομάδων που συνεχίζουν στην Ευρώπη είναι από την Αγγλία

Το 1/3 των ομάδων αποτελούν οι αγγλικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στα ημιτελικά των φετινών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η Μάντσεστερ Σίτι μαζί με την Λίβερπουλ συνεχίζουν στο Champions League και θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την Ρεάλ Μαδρίτης (26-27/04) και Βιγιαρεάλ (26-27/04) αντίστοιχα. Από την άλλη η Γουέστ Χαμ απέκλεισε τη Λυών και θα τεθεί αντιμέτωπη με την Άιντραχτ (28/04) στα ημιτελικά του Europa League, ενώ η Λέστερ συνεχίζει στον ημιτελικό του Conference League και θα αντιμετωπίσει την Ρόμα.

Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι οι αγγλικές ομάδες που συνεχίζουν στα ημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αφού αποτελούν το 1/3 των συλλόγων.

Από εκεί και πέρα η Ισπανία και η Γερμανία έχει δύο εκπροσώπους, μιας και Βιγιαρεάλ και Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζουν στο Champions League, ενώ Λειψία και Άιντραχτ θα παλέψουν στο Europa League.

Aλες τέσσερις χώρες έχουν από μία ομάδα: Η Ιταλία (Ρόμα), η Γαλλία (Μαρσέιγ), η Ολλανδία (Φέγενορντ) και η Σκωτία (Ρέιντζερς).

