Ντάργουιν Νούνιεζ: Ο «αετός» που συνέθλιψε Μπαρτσελόνα, Άγιαξ και Λίβερπουλ (pics & vids)

Το «λαχείο» της Μπενφίκα. Ο 22χρονος που το φετινό καλοκαίρι μπορεί να βάλει μέχρι και 80-100 εκατομμύρια στα ταμεία της ομάδας. Το όνομα που έμαθαν οι Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Άγιαξ και Μπάγερν. Και βαδίζει στα χνάρια του Μπενζεμά...

«Έβλεπα τη μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα και ο Άλισον κατάφερε να τη φτάσει και να την διώξει... Δεν το πίστευα».

Ο Ντάργουιν Νούνιεζ έχοντας ήδη πετύχει δυο γκολ, πίστευε στην έκπληξη ακόμα κι όταν όλα είχαν τελειώσει για την Μπενφίκα στο «Άνφιλντ». Και μπορεί το φινάλε να είχε πικρό αποκλεισμό παρά το τελικό 3-3 με τους «κόκκινους», όμως, η ιστορία του φετινού Champions League έχει ιδιαίτερη θέση για τον 22χρονο επιθετικό των «αετών» της Λισαβόνας.

Και δικαιώνει απόλυτα τον πορτογαλικό σύλλογο που τον Ιανουάριο δεν τον παραχώρησε και τώρα μπορεί να εξασφαλίσει πολλαπλάσια χρήματα από αυτά που είχαν προσφέρει οι ενδιαφερόμενες ομάδες τον χειμώνα.

Σαν άλλος... Νούνο Γκόμες, στο πιο απαιτητικό επίπεδο

Το φετινό ταξίδι στ' αστέρια για την Μπενφίκα και τον Νούνιεζ ολοκληρώθηκε στα προημιτελικά με τεράστιο χειροκρότημα από τον κόσμο της ομάδας στις εξέδρες των φιλοξενούμενων στο «Άνφιλντ». Οι Πορτογάλοι είναι υπερήφανοι γι' αυτό που παρουσίασαν φέτος, για τον τρόπο με τον οποίο δεν φοβήθηκαν κανέναν αντίπαλο, για τις μεγάλες νύχτες με την Μπαρτσελόνα στα γκρουπ και για την κόντρα που έβαλαν στην Λίβερπουλ στους «8».

Benfica players had to come back out again - fans still in full voice long after final whistle pic.twitter.com/qaCichr95A — Simon Evans (@sgevans) April 13, 2022

Ο νεαρός επιθετικός των «αετών» σκόραρε έξι φορές κατά τη διάρκεια του κορυφαίου τουρνουά της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και η Μπενφίκα είχε πολλά χρόνια να δει κάτι τέτοιο. Για την ακρίβεια, είχε 23 χρόνια να βρεθεί ποδοσφαιριστής του κλαμπ με 5+ τέρματα στο Champions League.

Ο τελευταίος ήταν ο σπουδαίος, Νούνο Γκόμες που είχε σκοράρει πέντε φορές την σεζόν 1998-1999. Και τώρα ο 22χρονος Ντάργουιν ήρθε να τον ξεπεράσει και ν' ανοίξει ακόμα πιο πολύ τα φτερά του.

6 - Darwin Núñez has now scored six UEFA Champions League goals in 2021-22, the most by a Benfica player in a single season in the competition, surpassing Nuno Gomes with five in 1998-99. Evolution. pic.twitter.com/XbJJWowdvn April 13, 2022

Στα χνάρια του Μπενζεμά με λίστα «θυμάτων» που προκαλεί θαυμασμό

Ο Καρίμ Μπενζεμά είναι ο απόλυτος σκόρερ στην Ευρώπη και εκείνος που απολαμβάνει όλη τη δόξα μετά και το σύνολο των τεσσάρων γκολ απέναντι στην Τσέλσι στα προημιτελικά του Champions League. Ο Γάλλος έφτασε στα 38 γκολ για φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και ο Ντάργουιν Νούνιεζ τον ακολουθεί με 32 τέρματα αυτή τη στιγμή έπειτα και από το διπλό «χτύπημα» στο Μέρσεϊσαϊντ.

Πέρα από τις 6 φορές που βρήκε δίχτυα στην Ευρώπη για τους «αετούς», ο Ντάργουιν έχει 24 γκολ στην Primeira Liga, με επίδοση που φτάνει στο σκοράρισμα κάθε 68 λεπτά συμμετοχής σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Στο Champions League, πάντως, τον έμαθαν καλά και οι Μπαρτσελόνα, Άγιαξ και Μπάγερν Μονάχου πέρα από τη Λίβερπουλ. Ειδικά οι «μπλαουγκράνα» στο πολύ κακό τους διάστημα στο πρώτο μισό της ποδοσφαιρικής χρονιάς, τον είδαν να σκοράρει δις σε ένα ματς...

Ρήξη χιαστού, ένα έτος εκτός δράσης και τώρα... όνομα που «καίει»

Στα 17 του ο Ντάργουιν Νούνιεζ έπρεπε να διαχειριστεί σωματικά και ψυχολογικά τον πρώτο του σοβαρό τραυματισμό. Και ήταν τέτοια η ηλικία που η πειθαρχία ακόμα βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης, το πνευματικό επίπεδο είναι ακόμα εύθραυστο και δίχως συγκέντρωση και το αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις.

Η ρήξη χιαστού που υπέστη ο Ουρουγουανός επιθετικός τον ανάγκασε να παραμείνει εκτός δράσης για περίπου έναν χρόνο! Τότε, βρισκόταν ακόμα στα τμήματα υποδομής της Πενιαρόλ, από την οποία φυσικά τον απέκτησε αρχικά η Αλμερία το 2019 έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ και έναν χρόνια αργότερα ο ποδοσφαιριστής μετακόμισε από την Ισπανία στην Πορτογαλία έναντι 24 εκατομμυρίων για χάρη της Μπενφίκα.

Επειδή η ζωή συνήθως φέρνει πράγματα και καταστάσεις που αξίζει ο καθένας και μετά τον οδηγεί σε μια τροχιά που θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθεια για να διατηρήσει τα κεκτημένα και να επενδύσει σε αυτά, ο Ντάργουιν Νούνιεζ φτάνει εν έτει 2022 να λάμπει. Να έχει αφήσει πίσω τον σοβαρό τραυματισμό και να είναι το όνομα που οι προπονητές στα μεγάλα κλαμπ έχουν μόνιμα σημειωμένο.

«Ωραίος παίκτης και ωραίο παιδί, ε; Αν έχει υγεία θα κάνει πολύ μεγάλα πράγματα» ανέφερε για εκείνον ο Γιούργκεν Κλοπ μετά τη λήξη του ματς στο «Άνφιλντ». Και αυτό είναι το πρώτο πικ στο οποίο φτάνει ο 22χρονος επιθετικός, μέχρι το κάθε επόμενο.

14.7 - Among players to have made at least 50 carries (moving 5+ metres with the ball), Benfica forward Darwin Núñez has the longest average carry distance in the UEFA Champions League this season (14.7 metres). Thrust. pic.twitter.com/qOSSBjwKcK — OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2022

"He's an extremely good-looking boy... and a decent player as well!" 😆



Jurgen Klopp was full of praise for Benfica's rising star Darwin Nunez ahead of their Champions League second-leg tie at Anfield ⚔️ pic.twitter.com/bGQysDHREE — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 13, 2022

Η αλλαγή μάνατζερ και τα τουλάχιστον 80 εκατ.ευρώ που περιμένει η Μπενφίκα

Γνωρίζει πολύ καλά πως θα είναι μεγάλο το καλοκαίρι για εκείνον. Ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα σε κάποιο από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Και μαζί του, η Μπενφίκα ετοιμάζεται για πολύ μεγάλη είσπραξη.

Ο Ντάργουιν Νούνιεζ πριν από μερικές μέρες άλλαξε εκπρόσωπο και υπέγραψε πλέον με τον δημοφιλή, Ζόρζε Μέντες, ώστε να τον βοηθήσει να πάρει την πιο σωστή απόφαση και φυσικά την πιο συμφέρουσα. Ο... χωρισμός με τον προηγούμενο μάνατζέρ του δεν ήταν ήρεμος, ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής άνοιξε νέο κεφάλαιο.

Ομάδες όπως οι Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα θα κάνουν τις προσπάθειές τους κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου και κάπου εδώ δικαιώνεται η Μπενφίκα που κράτησε τον παίκτη στη Λισαβόνα τον χειμώνα. Είχε προτάσεις που έφταναν μέχρι και τα 45 εκατομμύρια ευρώ, όμως τώρα μπορεί να εξασφαλίσει τα διπλάσια από αυτά. Για έναν παίκτη 22 ετών.

Και φυσικά εκείνος θα μείνει στην ιστορία των «αετών» ως μια από τις πιο μεγάλες μεταγραφές της Μπενφίκα, δίπλα σε ονόματα όπως αυτά των Ζοάο Φέλιξ και Ρούμπεν Ντίας. Μάλιστα, το πορτογαλικό κλαμπ θα έχει μετρήσει πλέον έσοδα που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο την τελευταία δεκαετία, από παίκτες που έχει παραχωρήσει!