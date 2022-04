Ο πολύπειρος κίπερ της Μάντσεστερ Σίτι, Σκοτ Κάρσον εθεάθη να λέει στον Σίμε Βρσάλικο να δώσουν ραντεβού έξω από το γήπεδο προκειμένου να συνεχίσουν την... κουβέντα τους.

Ο κακός χαμός έγινε στη φυσούνα του «Μετροπολιτάνο» μετά το τέλος του αγώνα της Ατλέτικο με την Μάντσεστερ Σίτι. Τη στιγμή που οι παίκτες πήγαιναν προς τα αποδυτήρια υπήρξε ένταση μεταξύ των Γουόκερ, Γκρίλις, Σάβιτς, Φελίπε και Βρσάλικο που άρχισαν να τα λένε μεταξύ τους σε έντονο ύφος και να έρχονται αρκετά κοντά.

The full time scenes between Madrid and City… incredible 🤣 pic.twitter.com/6csrMQh7Rr

Από κοντά ήταν και ο τρίτος κίπερ της Μάντσεστερ Σίτι, Σκοτ Κάρσον ο οποίος κοιτούσε με απειλητικό ύφος τον αμυντικό των «ροχιμπλάνκος» και με νεύματα του έκανε νόημα να συνεχίσουν την ιδιαίτερα κουβέντα που είχαν, εκτός γηπέδου. Ευτυχώς οι ψυχραιμότεροι ηρέμησαν την κατάσταση και δεν δόθηκε καμία συνέχεια...

Scott Carson offering them to take it outside. Bloke. #dcfc #dcfcfans pic.twitter.com/GkkIZ5Rt0g