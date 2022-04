Ο Λούκα Μόντριτς κατάφερε να συνεισφέρει για την πρόκριση της Ρεάλ στα ημιτελικά, όμως, αναγνωρίζει την τεράστια προσπάθεια της Τσέλσι, την οποία και χαρακτήρισε την πιο ζόρικη αντίπαλο!

Ο Κροάτης έκανε ξανά το μαγικό του και σέντραρε με το εξωτερικό μέρος του δεξιού του ποδιού για τον Ροντρίγκο που σκόραρε στο 80' και κατάφερε να στείλει τον επαναληπτικό προημιτελικό στην παράταση, όπου ο Μπενζεμά εν τέλει οδήγησε τους «μερένγκες» στα ημιτελικά.

Η Τσέλσι άφησε όλες τις δυνάμεις της στον αγωνιστικό χώρο του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», αισθάνεται υπερήφανη για το «μπαμ» που επιχείρησε να κάνει, με τον Μόντριτς να δηλώνει: «Τους παρακολουθώ πολύ και είναι η πιο δύσκολη ομάδα που μπορείς ν' αντιμετωπίσεις. Βλέπω τα παιχνίδια της Τσέλσι λόγω του φίλου μου, του Ματέο και γνωρίζω πόσο ζόρικη ομάδα είναι πόσο δυνατή στο phsical game».

Thomas Tuchel said “we will make a team that nobody wants to play against” … Modric has just confessed that Chelsea are the toughest team to play against in the world #WorldChampions #RMACHE pic.twitter.com/AINbmXjDlq