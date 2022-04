Η νίκη κόντρα στη Μπενφίκα δεν έδωσε απλά ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στη Λίβερπουλ, αλλά σήμανε και ιστορικό νικηφόρο σερί μακριά από το «Άνφιλντ»!

Η επιστροφή της Λίβερπουλ στα ημιτελικά του Champions League «κλείδωσε» σε μεγάλο βαθμό, μετά τη νίκη των Reds στην έδρα της Μπενφίκα (1-3). Η νίκη αυτή, όμως, πέραν του ότι αποτελεί «μισή-πρόκριση» ενόψει της ρεβάνς στο «Άνφιλντ», χάρισε νέο, ιστορικό ρεκόρ στους Κόκκινους του Μέρσεϊσαϊντ, το οποίο το πιστώνεται ο Γιούργκεν Κλοπ και το δικό του σύνολο.

Συγκεκριμένα, αυτή ήταν η όγδοη σερί εκτός έδρας νίκη της Λίβερπουλ σε όλες τις διοργανώσεις. Επίδοση που δεν είχε πραγματοποιήσει ποτέ στην ιστορία της μέχρι πρότινος! Οι οκτώ αυτές νίκες σημειώθηκαν κατά σειρά κόντρα σε Άρσεναλ (δις), Κρίσταλ Πάλας, Μπέρνλι, Ίντερ, Μπράιτον, Νότιγχαμ και Μπενφίκα, με συνολικά γκολ 16-2!

Τελευταία φορά που η Λίβερπουλ απέτυχε να φύγει θριαμβεύτρια από αντίπαλη έδρα ήταν στο πρώτο ματς του 2022 και το ντέρμπι με την Τσέλσι (2-2), ενώ η πιο πρόσφατη ήττα της σημειώθηκε στο ακριβώς προηγούμενο παιχνίδι και τελευταίο για το 2021, κόντρα στη Λέστερ.

📊 STAT: Liverpool have won eight consecutive away matches in all competitions for the first time in their history. #awlive [opta] pic.twitter.com/jKSxgXCd4J