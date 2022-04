Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν εντυπωσιακός κόντρα στη Λίβερπουλ και κράτησε σε χαμηλά επίπεδα το σκορ για τη Μπενφίκα, με τον Γιούργκεν Κλοπ να τον αποθεώνει μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Η Λίβερπουλ απέκτησε καθαρό προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Champions League κόντρα στη Μπενφίκα κι αν δεν ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πιθανότατα να είχε κάνει... παρέλαση στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας.

Άλλωστε ο Έλληνας γκολκίπερ δήλωσε παρών όχι μια, ούτε δυο, αλλά πέντε φορές συνολικά απέναντι στους Reds και κράτησε το σκορ σε φυσιολογικά επίπεδα, σε μια εμφάνιση που κέρδισε μέχρι και τον έπαινο του Γιούργκεν Κλοπ!

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο τεχνικός της Λίβερπουλ έκανε ειδική μνεία στον πρώην κίπερ του Παναθηναϊκού και μίλησε με αποθεωτικά λόγια, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο παίκτη των Πορτογάλων στην μεταξύ τους αναμέτρηση.

«Ο τερματοφύλακας ήταν ο καλύτερός τους παίκτης απόψε. Έκανε μερικές εντυπωσιακές επεμβάσεις. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι και προχωράμε» ήταν τα λόγια του Γερμανού τεχνικού.

