Ποδόσφαιρο σημαίνει σεβασμός και ο Λουίς Σουάρες έδωσε το παράδειγμα, με μία απλή αλλά ξεχωριστή κίνηση στο «Etihad» πριν από το Μάντσεστερ Σίτι - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Cosmotesport2HD, Live Gazzetta).

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δοκιμάζει τις δυνάμεις της στο «Etihad» απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Cosmotesport2HD, Live Gazzetta), στον πρώτο αγώνα του μεταξύ τους ζευγαριού για τους «8» του Champions League. Πέρα και πάνω από τον ανταγωνισμό, όμως, ο Λουίς Σουάρες θέτει τον σεβασμό προς τον αντίπαλό του, τον οποίο και επέδειξε με μια απλή αλλά συμβολική κίνηση.

Όπως φάνηκε στο βίντεο που ανέβασαν οι Ροχιμπλάνκος στον επίσημο λογαριασμό τους στα social media, ο Ουρουγουανός στράικερ φρόντισε να μην πατήσει το σήμα των Σίτιζενς στη φυσούνα καθώς έβγαινε για προθέρμανση με τους συμπαίκτες του Ροντρίγκο Ντε Πολ και Άνχελ Κορέα. Κίνηση που έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν από τον Ντάνι Άλβες στο «Καμπ Νόου» με το σήμα της αγαπημένης του Μπαρτσελόνα, αλλά όχι από κάποιον παίκτη στο γήπεδο αντίπαλης ομάδας.

Luis Suárez tells Ángel Correa and Rodrigo de Paul to walk around the Man City crest. Respect 🙏



