Η Ρεάλ Μαδρίτης ενδέχεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο για το ματς με την Τσέλσι (6/4, 22:00) χωρίς τον Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος παραμένει θετικός στον κορoνοϊό.

Aρκετά πιθανό είναι το ενδεχόμενο να ταξιδέψει η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης στο Λονδίνο για το πρώτο παιχνίδι με την Τσέλσι για τα προημιτελικά του Champions League (6/4, 22:00) χωρίς τον Κάρλο Αντσελότι. Ο Ιταλός τεχνικός βγήκε θετικός στον κορονοϊό στις 30 Μαρτίου και το τελευταίο του τεστ έδειξε πως ακόμα νοσεί. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ ο πολύπειρος τεχνικός θα περάσει από νέο τεστ για να εξαντληθεί το ενδεχόμενο να ταξιδέψει με την ομάδα του την Τρίτη (5/4) και αν βγει εκ νέου θετικός θα κάνει νέο τεστ για να ταξιδέψει μόνος του την ημέρα του ματς για να καθίσει στον πάγκο της ομάδας του στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Εάν ο Κάρλο Αντσελότι δεν καταφέρει να βρεθεί στο Λονδίνο τότε τη θέση του θα καλύψει ο άμεσος συνεργάτης και γιος του, Νταβίντε Αντσελότι.

