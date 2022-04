Γκουαρδιόλα: «Σκέφτομαι να παίξουμε με 12 κόντρα στην Ατλέτικο»! (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα «πέταξε» τρομερή ατάκα για το πρώτο ματς της Σίτι με την Ατλέτικο, τονίζοντας πως σκέφτεται τόσο πολύ που πλέον τα σενάρια που φτιάχνει στο μυαλό του πηγαίνουν σε... άλλο επίπεδο!

Ο Καταλανός προπονητής προετοιμάζει την ομάδα του για την πρώτη αναμέτρηση των προημιτελικών του Champions League κόντρα στους «ροχιμπλάνκος» του Σιμεόνε και το μεσημέρι της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η δουλειά για το ματς του Etihad.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πόσο σκέφτεται την τακτική που κάθε φορά εφαρμόζει η Σίτι στον αγωνιστικό χώρο, ο Πεπ θέλησε να κάνει και λίγη πλάκα, απαντώντας:

«Στις βραδιές για το Champions League σκέφτομαι τα πάντα, πολύ. Πάντα σκέφτομαι πολύ. Γι' αυτό έχω και καλά αποτελέσματα. Μου αρέσει να σκέφτομται πολύ και να δημιουργώ ανόητες τακτικές για να παίξουμε. Λέω ν' αντλήσω έμπνευση για το ματς της Τρίτης και να παίξουμε με... 12 αυτή τη φορά».

🗣 “That’s why I love to overthink and create stupid tactics.”



Pep Guardiola responds to claims that he overthinks the big games ahead of their #UCL clash with Atlético Madrid. 🤣 pic.twitter.com/tJaVd8vU7t