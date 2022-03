Από την Βιέννη όπου λαμβάνει χώρα το Συμβούλιο της ECA, προκύπτει πως είναι ειλημμένη η απόφαση να μην επιτραπεί η επανεμφάνιση της ESL παρά τις προσπάθειες των Πέρεθ, Ανιέλι και Λαπόρτα.

Ο πρόεδρος της ECA, Νασέρ Αλ Κελαΐφι, φέρεται να κατέστησε ξεκάθαρο πως άπαντες πλέον στο ποδόσφαιρο είναι κάθετα αντίθετοι με τη δημιουργία της European Super League.

Την ίδια στιγμή, οι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους ελπίζουν ακόμα σε μια νέα μορφή της ESL, που είχε εμφανιστεί ε εμφανιστεί πριν το καλοκαίρι του 2021 και... κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος μέσα σε 72 ώρες λόγω των αντιδράσεων των ομάδων, του κόσμου και των media.

Ωστόσο, στο Συμβούλιο της ECA στην Βιέννη, αποφασίστηκε πως ουδείς θ' ασχοληθεί ξανά με οτιδήποτε αφορά αυτή την ιδέα για τη δημιουργία μιας άλλης Λίγκας.

BREAKING: There is "no chance" of the proposed European Super League being revived 👇 pic.twitter.com/uvul9T8EuX

🗣 “Everybody against it. From the fans, media, clubs, small and big clubs.”



European Club Association Chief Nasser Al Khelaifi says they’re is no chance of the European Super League being revived. ❌ pic.twitter.com/ITzOhVq9MT