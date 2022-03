Ο Τόμας Τούχελ είδε τους παίκτες του να συνεχίζουν να βγάζουν αντίδραση στα όσα ακούγονται καθημερινά για το εξωαγωνιστικό κομμάτι, με την νίκη της Τσέλσι επί της Λιλ να χαρίζει ρεκόρ στον Γερμανό κόουτς.

Το θετικό αποτέλεσμα που πήραν οι Πρωταθλητές Ευρώπης και κόσμου το βράδυ της Τετάρτης στην Γαλλία δεν τους έστειλε απλά στα προημιτελικά του Champions League, αλλά επέτρεψε και στον προπονητή της ομάδας να καταγράψει μια ιδιαίτερη επίδοση.

Αυτή η νίκη ήταν η 32η της καριέρας του σε 50 ματς που έχει παραστεί στην διοργάνωση και για τον συγκεκριμένο αριθμό αγώνων, ο Τόμας Τούχελ έχει τα περισσότερα θετικά αποτελέσματα! Κι αυτό ήρθε σε ημέρες που κάθε άλλο παρά ήρεμες είναι με όσα συμβαίνουν γύρω από τον σύλλογο και φυσικά τον επηρεάζουν τρομερά ακόμα και στην προετοιμασία για την κάθε διαφορετική αγωνιστική υποχρέωση που έρχεται...

Η Λιλ ίσως και να προκάλεσε ένα μικρό άγχος στους «μπλε» όταν προηγήθηκε στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο, προτού οι δύο ομάδες οδηγηθούν στ' αποδυτήρια για την ανάπαυλα, ήρθε ο Πούλισικ να φέρει το ματς στα ίσια και να σπρώξει την Τσέλσι στα προημιτελικά.

Ο Αθπιλικουέτα ολοκλήρωσε την ανατροπή στο δεύτερο μέρος και η Τσέλσι βρίσκεται στους «8» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

The most wins by a manager after reaching 50 games in the Champions League 🤩



Thomas Tuchel sets a new record in Europe 👏