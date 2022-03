Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι ρίχνει στη «μάχη» της πρόκρισης το δίδυμο Ντούσαν Βλάχοβιτς και Άλβαρο Μοράτα, ενώ από την πλευρά του ο Ουνάι Έμερι θα παρατάξει τη Βιγιαρεάλ χωρίς κλασικό φορ στην έδρα της Γιουβέντους.

Μετά τις «ανάσες» που πήρε κόντρα στη Σαμπντόρια ο Ντούσαν Βλάχοβιτς επιστρέφει στη δράση και παίρνει θέση στο πλευρό του Άλβαρο Μοράτα για τη «μονομαχία» της Γιουβέντους με τη Βιγιαρεάλ στη ρεβάνς της ισοπαλίας στο «Μαδριγάλ» για τους «16» του Champions League (22:00, Cosmote Sport 2, Mega). Από την πλευρά τους τα «Κίτρινα Υποβρύχια» θα παραταχθούν στο «Αλιάνζ Στάντιουμ», χωρίς κλασικό επιθετικό, καθώς ο Αρναούτ Ντανζούμα θα είναι στην κορυφή της επίθεσης με τον Τζιοβάνι Λο Σέλσο να έχει περιφερειακό ρόλο, ο Ζεράρ Μορένο θα βρίσκεται στον πάγκο, ενώ ο Πάκο Αλκαθέρ είναι «νοκ άουτ» με πρόβλημα τραυματισμού.

Γιουβέντους (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Σέσνι, Ντανίλο, Ρουγκάνι, Ντε Λιχτ, Ντε Σίλιο, Αρτούρ, Λοκατέλι, Ραμπιό, Κουαδράδο, Βλάχοβιτς, Μοράτα

Βιγιαρεάλ (Ουνάι Έμερι): Ρούλι, Οριέ, Π. Τόρες, Αλμπιόλ, Πίνο, Εστουμπινιάν, Τριγκέρος, Καπού, Παρέχο, Λο Σέλσο, Ντανζούμα

Here's the match sheet with all the information before @juventusfcen 🆚 #Villarreal!#UCL pic.twitter.com/5i5NWRVnJb