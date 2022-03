Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί και ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αναμένεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις από την UEFA.

Τόσο ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί όσο και ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο μπορούν να τιμωρηθούν από την UEFA για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις τους μετά το τέλος του αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ο πρώτος για την αντιαθλητική του συμπεριφορά στα αποδυτήρια και την επίθεσή του στον διαιτητή, ενώ ο Αργεντινός τεχνικός για τις δηλώσεις που έκανε στο τέλος του παιχνιδιού επιτιθέμενος στις αποφάσεις των διαιτητών.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η «Marca», το ανώτατο όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ζήτησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης το βίντεο στο οποίο φαίνεται πώς ο πρόεδρος των Παριζιάνων να μπαίνει στα αποδυτήρια και να επιτίθεται στον διαιτητή.

Οι συμπεριφορές των δύο ανδρών δεν άρεσε καθόλου στην UEFA, η οποία ενδέχεται να επιβάλει βαριές τιμωρίες.

