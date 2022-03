Ο Ντάνι Άλβες υποκλίθηκε στον Μπενζεμά: «Δεν με νοιάζει που είναι από τη Μαδρίτη… τι παίκτης!»

Ο Ντάνι Άλβες δεν δίστασε να αποθεώσει τον επιθετικό της Ρεάλ, Καρίμ Μπενζεμά μετά την σπουδαία του εμφάνιση κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Γάλλος στράικερ με το χατ τρικ που πέτυχε κόντρα στην Παρί οδήγησε την Ρεάλ στα προημιτελικά του Champions League. Ένα χατ τρικ που τον έστειλε στο τρίτο σκαλί των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της Βασίλισσας και ένα πάνω από τον Αλφρέδο Ντι Στέφανο, με τον Γάλλο άσο να φτάνει πλέον τα 309 γκολ με τη λευκή φανέλα.

Παρακολουθώντας την σπουδαία του εμφάνιση, ο Ντάνι Άλβες δεν θα μπορούσε να μην υποκλιθεί στον Μπενζεμά, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το χάσμα μεταξύ των δύο ομάδων.

«Δεν με νοιάζει που είναι από τη Μαδρίτη, τι παίκτης, τι παίκτης ο Μπενζεμά! Λατρεύω αυτό το παιχνίδι», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος αμυντικός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

📸| Dani Alves (Barcelona RB) on IG: "I don't care if he is from Madrid, but what a player, what a player Benzema is. I love this game." #rmalive pic.twitter.com/mnpCgcIS8O