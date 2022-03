Περίπου 15.000 οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης επεφύλασσαν θερμή υποδοχή στην αποστολή της ομάδας τους έξω από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», θέλοντας να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές για τη ρεβάνς με την Παρί Σεν Ζερμέν.

H Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται απόψε (9/3, 22:00) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» την Παρί Σεν Ζερμέν σε αγώνα ρεβάνς για τους «16» του Champions League, με την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι να καλείται να ανατρέψει την ήττα της με 1-0 στο «Παρκ Ντε Πρενς». Οι οπαδοί των Μαδριλένων δείχνουν ακλόνητη πίστη στην ομάδα τους και θέλησαν να τη... μεταδώσουν στους ποδοσφαιριστές, με περίπου 15.000 κόσμο να βάζει «φωτιά» έξω από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», κατά την άφιξη της αποστολής, περίπου μιάμιση ώρα πριν τη σέντρα της «μονομαχίας», φωνάζοντας «Ναι μπορούμε»!

🚨 The Real Madrid fans are shouting ‘Si se puede.’ YES WE CAN. @tjcope #UCL 🔥 pic.twitter.com/oxBJf4kuIl

🚨| Over 15,000 Real Madrid fans came to welcome the Real Madrid team to the stadium. @diarioas