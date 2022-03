Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν έχει ξεχάσει την περιβόητη κλωτσιά του Κάιλ Γουόκερ στον αγώνα με την Λειψία και τόνισε πως ο Άγγλος διεθνής μπακ άξιζε την σκληρή τιμωρία από την UEFA.

Ακόμα δεν έχει ξεχάσει την κλωτσιά του Κάιλ Γουόκερ στον Αντρέ Σίλβα στον αγώνα με την Λειψία πριν από τρεις περίπου μήνες, ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο αγγλικός σύλλογος, παρά το γεγονός ότι ο Καταλανός τεχνικός δεν το επιθυμούσε, άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία όμως απορρίφθηκε από την UEFA.

«Ο Γουόκερ άξιζε τα τρία παιχνίδια τιμωρία, έκανε μια βλακεία και το άξιζε. Είμαι ακόμα τόσο θυμωμένος μαζί του. Το ξέρει. Είναι τόσο σημαντικός για εμάς, δείτε πώς έπαιξε εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Απέναντι στη Λειψία έκανε αυτή την ενέργεια όταν είχαμε ήδη προκριθεί, το άξιζε. Ο σύλλογος άσκησε έφεση, αλλά δεν συμφωνώ. Ας ελπίσουμε ότι θα μάθει για το μέλλον και ότι έμαθε το μάθημά του. Αξίζει και τις τρεις αγωνιστικές της ποινής».

🗣 "I'm so angry with him" 😡



Pep Guardiola is still angry with Kyle Walker following his red card and three-game Champions League ban 🟥 pic.twitter.com/8nUl6wKn99