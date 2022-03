Στην τελευταία φάση του αγώνα ο Λουίς Ντίας, θέλησε να μιμηθεί τον Ρομπέρτο ​​Φιρμίνο, επιχειρώντας no-look πλασέ, με την προσπάθειά του ωστόσο να εξουδετερώνεται από τον Αρτούρο Βιδάλ.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λίβερπουλ έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Ο Λουίς Ντίας έγινε αποδέκτης της μπάλας από τον συμπαίκτη του Μοχάμεντ Σαλάχ και επιχείρησε ένα πλασέ με στόχο να βρει δίχτυα.

Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι πλάσαρε δίχως να κοιτάζει εστία, όπως έχει συνηθίσει να το κάνει ο συμπαίκτης του Μπόμπι Φιρμίνο. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 25χρονος Κολομβιανός άσος της Λίβερπουλ είδε την προσπάθειά του να εξουδετερώνεται από τον Αρτούρο Βιδάλ.

Ο 34χρονος μέσος της Ίντερ διένυσε παραπάνω από το μισό γήπεδο για να αποτρέψει με ένα εντυπωσιακό τάκλιν, μία βέβαιη παραβίαση της εστίας του.

Luis Diaz needs to stop watching Bobby with all these no-looks… 😂 pic.twitter.com/NKOzu8NrZb