Ο Κιλιάν Μπαπέ πάτησε τον αγωνιστικό χώρο του «Μπερναμπέου» στην τελευταία προπόνηση της Παρί πριν από τον επαναληπτικό με την Ρεάλ και φαίνεται ότι ήθελε ν' απολαύσει το γήπεδο στο οποίο ονειρεύεται να παίζει από τη νέα σεζόν.

Παρά τον τραυματισμό του, την Δευτέρα, πράγμα που έθεσε υπό αμφιβολία την συμμετοχή του στο ματς με την «βασίλισσα» απόψε (9/3) για την δεύτερη αγωνιστική των «16» του Champions League, τελικά ο Μπαπέ ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή και πήρε μέρος στην προπόνηση της Τρίτης.

Πατώντας στον αγωνιστικό χώρο του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», έμεινε να κοιτάζει και να θαυμάζει το γήπεδο της Ρεάλ, το οποίο βέβαια είχε επισκεφθεί ξανά πριν από αρκετά χρόνια ως πιτσιρικάς.

Τότε είχε πάρει την απόφαση να μην κάνει το μεγάλο βήμα, σε αντίθεση με τη φετινή χρονιά που φαίνεται να είναι έτοιμος ώστε το καλοκαίρι να φορέσει τα λευκά των «μερένγκες» με ελεύθερη μεταγραφή από την Παρί...

Kylian Mbappe enjoying a good look around the Bernabeu 👀 pic.twitter.com/9eGTRnhPaa